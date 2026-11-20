Am Freitag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,82 Prozent schwächer bei 2 348,68 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,269 Prozent auf 2 361,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 368,04 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 365,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 337,40 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 3,40 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SLI 2 316,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der SLI noch bei 2 299,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SLI mit 2 023,97 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,19 Prozent aufwärts. Bei 2 443,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 715,00 CHF), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 85,45 CHF), Amrize (+ 0,74 Prozent auf 34,09 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 128,04 CHF) und Schindler (+ 0,62 Prozent auf 290,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-5,04 Prozent auf 497,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 65,50 CHF), Richemont (-3,13 Prozent auf 171,60 CHF), UBS (-2,68 Prozent auf 37,38 CHF) und Julius Bär (-2,65 Prozent auf 66,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 615 684 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 346,825 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at