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20.11.2026 15:58:51
Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt nachmittags
Am Freitag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,82 Prozent schwächer bei 2 348,68 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,269 Prozent auf 2 361,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 368,04 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 365,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 337,40 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 3,40 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SLI 2 316,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der SLI noch bei 2 299,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SLI mit 2 023,97 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,19 Prozent aufwärts. Bei 2 443,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 715,00 CHF), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 85,45 CHF), Amrize (+ 0,74 Prozent auf 34,09 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 128,04 CHF) und Schindler (+ 0,62 Prozent auf 290,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-5,04 Prozent auf 497,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 65,50 CHF), Richemont (-3,13 Prozent auf 171,60 CHF), UBS (-2,68 Prozent auf 37,38 CHF) und Julius Bär (-2,65 Prozent auf 66,20 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 615 684 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 346,825 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|70,06
|-3,50%
|Amrize
|35,64
|-2,54%
|Julius Bär
|70,08
|-3,68%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,19
|1,25%
|Novartis AG
|136,80
|-0,75%
|Partners Group AG
|659,60
|-2,94%
|Richemont
|181,05
|-4,69%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,00
|-0,93%
|Schindler AG (PS)
|310,00
|0,52%
|Swiss Re AG
|160,45
|0,69%
|Swisscom AG
|771,00
|2,05%
|UBS
|39,38
|-4,37%
|VAT
|528,40
|-4,83%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 340,78
|-1,15%
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