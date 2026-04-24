Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Kursentwicklung
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24.04.2026 09:28:55
Freitagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter
Am Freitag gibt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 2 110,31 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,388 Prozent auf 2 110,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2 119,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 115,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 108,99 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der SLI noch bei 1 992,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 2 131,64 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Wert von 1 923,81 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,89 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,36 Prozent auf 197,00 CHF), Schindler (+ 0,94 Prozent auf 279,20 CHF), Holcim (+ 0,58 Prozent auf 72,30 CHF), Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 668,00 CHF) und Nestlé (+ 0,23 Prozent auf 80,17 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,64 Prozent auf 76,82 CHF), Lonza (-1,42 Prozent auf 492,00 CHF), Straumann (-1,40 Prozent auf 84,26 CHF), Richemont (-1,13 Prozent auf 149,05 CHF) und VAT (-1,05 Prozent auf 582,60 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 911 417 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 270,887 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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