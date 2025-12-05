Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|SLI-Kursentwicklung
|
05.12.2025 17:58:48
Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain
Am Freitag legte der SLI via SIX letztendlich um 0,35 Prozent auf 2 094,63 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der SLI 0,183 Prozent schwächer bei 2 083,59 Punkten, nach 2 087,41 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 096,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 081,53 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,04 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 2 022,65 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Stand von 2 027,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 948,69 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,01 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 4,09 Prozent auf 32,57 CHF), Alcon (+ 3,09 Prozent auf 65,40 CHF), Sika (+ 2,40 Prozent auf 160,25 CHF), Temenos (+ 2,38 Prozent auf 77,50 CHF) und Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 956,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swiss Re (-6,53 Prozent auf 129,45 CHF), Adecco SA (-3,00 Prozent auf 21,96 CHF), VAT (-2,62 Prozent auf 391,00 CHF), Lindt (-1,44 Prozent auf 11 640,00 CHF) und Logitech (-1,27 Prozent auf 94,60 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 12 401 020 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 266,942 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,46
|-2,82%
|Alcon AG
|69,22
|1,94%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 390,00
|-1,43%
|Logitech S.A.
|101,05
|-0,59%
|Partners Group AG
|1 010,50
|0,35%
|Roche AG (Genussschein)
|310,90
|0,26%
|Sika AG
|170,95
|2,18%
|Swiss Re AG
|139,25
|-6,36%
|Temenos AG
|81,85
|1,55%
|UBS
|34,65
|3,22%
|VAT
|414,10
|-3,52%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|614,80
|0,42%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 094,63
|0,35%
