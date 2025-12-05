Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Kursentwicklung 05.12.2025 17:58:48

Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain

Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag legte der SLI via SIX letztendlich um 0,35 Prozent auf 2 094,63 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der SLI 0,183 Prozent schwächer bei 2 083,59 Punkten, nach 2 087,41 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 096,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 081,53 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,04 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 2 022,65 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Stand von 2 027,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 948,69 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,01 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 4,09 Prozent auf 32,57 CHF), Alcon (+ 3,09 Prozent auf 65,40 CHF), Sika (+ 2,40 Prozent auf 160,25 CHF), Temenos (+ 2,38 Prozent auf 77,50 CHF) und Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 956,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swiss Re (-6,53 Prozent auf 129,45 CHF), Adecco SA (-3,00 Prozent auf 21,96 CHF), VAT (-2,62 Prozent auf 391,00 CHF), Lindt (-1,44 Prozent auf 11 640,00 CHF) und Logitech (-1,27 Prozent auf 94,60 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 12 401 020 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 266,942 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,46 -2,82% Adecco SA
Alcon AG 69,22 1,94% Alcon AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 390,00 -1,43% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 101,05 -0,59% Logitech S.A.
Partners Group AG 1 010,50 0,35% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 310,90 0,26% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 170,95 2,18% Sika AG
Swiss Re AG 139,25 -6,36% Swiss Re AG
Temenos AG 81,85 1,55% Temenos AG
UBS 34,65 3,22% UBS
VAT 414,10 -3,52% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 614,80 0,42% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 094,63 0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen