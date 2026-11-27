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27.11.2026 17:59:07
Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende fester
Am Freitag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,43 Prozent auf 2 386,66 Punkte aufwärts. In den Handel ging der SLI 0,154 Prozent fester bei 2 380,05 Punkten, nach 2 376,39 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 391,71 Punkte, das Tagestief hingegen 2 378,49 Zähler.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 2 345,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 308,86 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 2 076,80 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,96 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 3,94 Prozent auf 86,56 CHF), Partners Group (+ 2,51 Prozent auf 654,60 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 174,65 CHF), UBS (+ 1,52 Prozent auf 38,10 CHF) und Straumann (+ 1,43 Prozent auf 109,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lindt (-1,78 Prozent auf 8 260,00 CHF), Sonova (-0,97 Prozent auf 287,20 CHF), Swiss Re (-0,61 Prozent auf 154,25 CHF), Helvetia Baloise (-0,36 Prozent auf 221,60 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 87,34 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 304 072 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 348,376 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|40,49
|1,61%
|Helvetia Baloise Holding AG
|242,80
|0,08%
|Julius Bär
|69,48
|2,51%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 035,00
|-1,36%
|Logitech S.A.
|94,64
|3,73%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,55
|0,29%
|Partners Group AG
|716,40
|2,87%
|Richemont
|191,35
|2,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|442,00
|0,52%
|Sonova AG
|314,50
|-0,69%
|Straumann Holding AG
|120,30
|1,91%
|Swiss Re AG
|168,05
|-0,86%
|UBS
|41,64
|1,68%
Indizes in diesem Artikel
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