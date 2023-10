Freitagshandel in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent auf 1 610,39 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,371 Prozent tiefer bei 1 607,34 Punkten, nach 1 613,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 612,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 607,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,571 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, stand der SLI bei 1 698,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, lag der SLI bei 1 799,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, lag der SLI bei 1 622,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 4,20 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,20 Prozent auf 240,10 CHF), Sandoz (+ 0,67 Prozent auf 24,68 CHF), Logitech (+ 0,53 Prozent auf 68,70 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 535,80 CHF) und Novartis (+ 0,39 Prozent auf 85,42 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Holcim (-2,68 Prozent auf 54,54 CHF), ams (-1,48 Prozent auf 3,20 CHF), Richemont (-1,15 Prozent auf 103,25 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 949,20 CHF) und VAT (-0,59 Prozent auf 320,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 174 853 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,453 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Mit 6,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at