Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Kursentwicklung
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23.10.2026 17:58:46
Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
Am Freitag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,59 Prozent schwächer bei 14 462,36 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,684 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,172 Prozent höher bei 14 572,95 Punkten, nach 14 547,97 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 552,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 408,96 Punkten lag.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,940 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, notierte der SMI bei 13 921,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, notierte der SMI bei 14 214,95 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 12 557,27 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,17 Prozent aufwärts. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 5,03 Prozent auf 66,80 CHF), Galderma (+ 2,33 Prozent auf 191,05 CHF), Partners Group (+ 2,12 Prozent auf 626,00 CHF), Sandoz (+ 2,10 Prozent auf 80,66 CHF) und Logitech (+ 1,44 Prozent auf 91,36 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Sika (-2,33 Prozent auf 180,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,65 Prozent auf 67,78 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 83,70 CHF) und Novartis (-0,68 Prozent auf 128,00 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 241 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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