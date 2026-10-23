Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 23.10.2026 17:58:46

Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der SMI schloss den Handelstag im Minus ab.

Am Freitag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,59 Prozent schwächer bei 14 462,36 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,684 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,172 Prozent höher bei 14 572,95 Punkten, nach 14 547,97 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 552,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 408,96 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,940 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, notierte der SMI bei 13 921,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, notierte der SMI bei 14 214,95 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 12 557,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,17 Prozent aufwärts. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 5,03 Prozent auf 66,80 CHF), Galderma (+ 2,33 Prozent auf 191,05 CHF), Partners Group (+ 2,12 Prozent auf 626,00 CHF), Sandoz (+ 2,10 Prozent auf 80,66 CHF) und Logitech (+ 1,44 Prozent auf 91,36 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Sika (-2,33 Prozent auf 180,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,65 Prozent auf 67,78 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 83,70 CHF) und Novartis (-0,68 Prozent auf 128,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 241 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,50 -1,24% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 207,30 4,80% Galderma
Holcim AG 72,18 3,98% Holcim AG
Logitech S.A. 98,04 -2,59% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 90,41 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 135,00 -2,96% Novartis AG
Partners Group AG 677,60 1,71% Partners Group AG
Richemont 174,20 -6,70% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 86,88 1,05% Sandoz
Sika AG 194,75 -0,97% Sika AG
Swiss Re AG 166,90 0,12% Swiss Re AG
UBS 40,95 -1,78% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 462,36 -0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:36 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen