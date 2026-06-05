Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus

Für den SMI ging es am Freitagabend aufwärts.

Der SMI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 13 388,23 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,564 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 13 367,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13 341,27 Punkten am Vortag.

Bei 13 303,90 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 431,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,580 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, stand der SMI bei 13 052,17 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 13 298,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der SMI bei 12 317,62 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 2,00 Prozent auf 53,12 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 117,98 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 118,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,40 Prozent auf 191,85 CHF) und Givaudan (+ 1,06 Prozent auf 2 869,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-2,35 Prozent auf 91,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 74,44 CHF), Lonza (-1,18 Prozent auf 485,60 CHF) und Swisscom (-0,61 Prozent auf 649,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 657 662 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at