Freitagshandel in Zürich: SMI fällt zurück

Derzeit halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 14 389,76 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,653 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,062 Prozent auf 14 385,80 Punkte an der Kurstafel, nach 14 394,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14 442,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 360,58 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,070 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14 463,23 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der SMI 13 341,27 Punkte auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Wert von 12 383,47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Amrize (+ 1,92 Prozent auf 35,48 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 186,30 CHF), Holcim (+ 1,30 Prozent auf 73,08 CHF), Sika (+ 1,06 Prozent auf 191,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,92 Prozent auf 940,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,87 Prozent auf 210,20 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 573,60 CHF), Novartis (-1,10 Prozent auf 129,88 CHF), Givaudan (-0,55 Prozent auf 3 264,00 CHF) und Roche (-0,48 Prozent auf 354,80 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 857 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 295,721 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at