Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich fester

Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,51 Prozent aufwärts auf 13 984,83 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,665 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,329 Prozent stärker bei 13 959,57 Punkten, nach 13 913,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 056,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 957,24 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 216,23 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 12 831,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 958,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,57 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Zähler.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 3,82 Prozent auf 136,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,27 Prozent auf 71,94 CHF), Novartis (+ 1,22 Prozent auf 129,66 CHF), Sika (+ 0,83 Prozent auf 158,75 CHF) und Roche (+ 0,80 Prozent auf 366,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-2,17 Prozent auf 856,20 CHF), Richemont (-1,57 Prozent auf 160,15 CHF), Holcim (-0,50 Prozent auf 71,54 CHF), Givaudan (-0,03 Prozent auf 3 055,00 CHF) und UBS (-0,03 Prozent auf 32,30 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 337 056 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 321,470 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,59 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

