Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der SMI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,73 Prozent schwächer bei 10 371,74 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,225 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,603 Prozent auf 10 385,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 448,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 385,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 355,65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 5,00 Prozent nach unten. Der SMI wies vor einem Monat, am 20.09.2023, einen Wert von 11 154,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 201,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, lag der SMI bei 10 473,45 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,53 Prozent nach. 11 616,37 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10 355,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 0,69 Prozent auf 219,70 CHF), Novartis (-0,06 Prozent auf 84,70 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 537,00 CHF), Nestlé (-0,50 Prozent auf 98,26 CHF) und Roche (-0,55 Prozent auf 237,15 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-2,22 Prozent auf 96,20 CHF), Geberit (-2,17 Prozent auf 418,40 CHF), UBS (-2,12 Prozent auf 21,25 CHF), Lonza (-1,96 Prozent auf 335,30 CHF) und Swiss Life (-1,92 Prozent auf 563,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 281 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,389 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at