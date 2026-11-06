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06.11.2026 15:58:55
Freitagshandel in Zürich: SMI sackt am Nachmittag ab
Am Freitag sinkt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 1,93 Prozent auf 14 678,93 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,742 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,78 Prozent auf 14 701,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 967,73 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SMI betrug 14 596,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 759,70 Zähler.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,270 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der SMI mit 13 788,93 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 14 518,75 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 12 298,86 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,81 Prozent nach oben. Bei 15 092,56 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (-0,35 Prozent auf 39,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,47 Prozent auf 67,18 CHF), Amrize (-0,66 Prozent auf 34,61 CHF), Sandoz (-0,86 Prozent auf 82,90 CHF) und Holcim (-0,92 Prozent auf 73,16 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swiss Re (-4,33 Prozent auf 152,30 CHF), Alcon (-2,74 Prozent auf 61,06 CHF), Nestlé (-2,57 Prozent auf 84,99 CHF), Geberit (-2,51 Prozent auf 576,00 CHF) und Sika (-2,46 Prozent auf 184,10 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 372 005 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 344,359 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
|Alcon AG
|67,06
|-1,64%
|Amrize
|37,54
|-1,03%
|Geberit AG (N)
|631,40
|-1,03%
|Holcim AG
|79,68
|-0,10%
|Nestlé SA (Nestle)
|93,21
|-1,49%
|Partners Group AG
|729,60
|0,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,73
|0,65%
|Sandoz
|91,10
|0,62%
|Sika AG
|202,50
|-0,30%
|Swiss Re AG
|166,00
|-3,57%
|UBS
|42,91
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
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|14 796,50
|-1,14%
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