SIX-Handel im Blick 30.01.2026 17:59:17

Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der SMI verbuchte letztendlich Zuwächse.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent stärker bei 13 188,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,535 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 13 158,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 13 238,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 153,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,488 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13 267,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 309,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der SMI bei 12 604,54 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,446 Prozent ein. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 2,12 Prozent auf 2 988,00 CHF), Richemont (+ 1,18 Prozent auf 149,55 CHF), Roche (+ 1,07 Prozent auf 350,70 CHF), Alcon (+ 0,91 Prozent auf 62,42 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,59 Prozent auf 178,70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-1,69 Prozent auf 525,00 CHF), Logitech (-1,07 Prozent auf 66,64 CHF), UBS (-0,52 Prozent auf 36,39 CHF), Partners Group (-0,24 Prozent auf 1 050,00 CHF) und Sika (-0,20 Prozent auf 148,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 266 279 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Logitech S.A.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72,72 -0,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,44 1,09% Alcon AG
Givaudan AG 3 253,00 0,99% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,85 -0,13% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 72,32 -2,19% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 573,20 -2,28% Lonza AG (N)
Partners Group AG 1 146,00 -0,82% Partners Group AG
Richemont 163,05 0,83% Richemont
Roche AG (Genussschein) 350,70 1,07% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 161,30 -0,83% Sika AG
Swiss Re AG 134,85 -0,30% Swiss Re AG
UBS 39,74 -0,95% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 188,26 0,31%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

