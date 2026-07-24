Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Mittag Zuschläge

Um 12:10 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,43 Prozent auf 14 275,90 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,209 Prozent stärker bei 14 244,69 Punkten in den Handel, nach 14 214,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 242,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 297,62 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,191 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 117,75 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 13 169,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der SMI noch bei 12 045,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,76 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,48 Prozent auf 80,46 CHF), Lonza (+ 1,07 Prozent auf 548,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 80,62 CHF), Swiss Re (+ 0,87 Prozent auf 133,55 CHF) und Holcim (+ 0,84 Prozent auf 74,42 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-0,92 Prozent auf 126,48 CHF), Givaudan (-0,35 Prozent auf 3 166,00 CHF), Sika (+ 0,00 Prozent auf 154,00 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 625,00 CHF) und Logitech (+ 0,19 Prozent auf 84,50 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 510 861 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 284,369 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at