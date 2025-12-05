Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Um 15:42 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,40 Prozent auf 12 944,54 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,475 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,130 Prozent schwächer bei 12 876,87 Punkten in den Handel, nach 12 893,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 866,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 945,91 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 363,53 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 12 370,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der SMI noch bei 11 790,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11,36 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,96 Prozent auf 65,32 CHF), Sika (+ 2,43 Prozent auf 160,30 CHF), Sonova (+ 1,30 Prozent auf 202,80 CHF), Partners Group (+ 1,28 Prozent auf 950,80 CHF) und Roche (+ 1,13 Prozent auf 313,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swiss Re (-5,74 Prozent auf 130,55 CHF), Logitech (-1,09 Prozent auf 94,78 CHF), Lonza (-0,66 Prozent auf 544,80 CHF), Swisscom (-0,45 Prozent auf 558,50 CHF) und Holcim (-0,37 Prozent auf 74,92 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 018 572 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 266,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

