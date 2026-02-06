Zurich Insurance Aktie

SIX-Handel im Blick 06.02.2026 15:59:28

Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitag.

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,30 Prozent höher bei 13 507,11 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,592 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,482 Prozent tiefer bei 13 401,10 Punkten in den Handel, nach 13 466,04 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 13 347,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 507,11 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 2,46 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der SMI bei 13 322,15 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 12 298,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 624,20 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 587,80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 2,50 Prozent auf 76,14 CHF), Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 79,31 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 120,58 CHF), Sika (+ 0,97 Prozent auf 156,20 CHF) und Givaudan (+ 0,71 Prozent auf 3 105,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sonova (-1,20 Prozent auf 206,30 CHF), Alcon (-1,04 Prozent auf 60,70 CHF), Roche (-0,89 Prozent auf 355,50 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 33,75 CHF) und Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 573,20 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 305 615 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 311,321 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,20 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

02.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
02.02.26 Roche Kaufen DZ BANK
02.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Roche Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 1,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,60 0,45% Alcon AG
Givaudan AG 3 381,00 0,74% Givaudan AG
Holcim AG 83,98 4,09% Holcim AG
Nestlé SA (Nestle) 85,85 0,77% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,90 1,93% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 170,80 1,94% Sika AG
Sonova AG 224,80 -1,06% Sonova AG
Swiss Re AG 139,75 1,01% Swiss Re AG
UBS 37,14 -0,11% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 627,00 0,77% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 503,06 0,27%

