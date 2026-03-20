Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich schwächer

Am Freitag tendiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,70 Prozent leichter bei 12 371,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,527 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,559 Prozent auf 12 529,23 Punkte an der Kurstafel, nach 12 459,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12 361,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 564,92 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 3,55 Prozent abwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 13 859,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13 171,85 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 13 097,05 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6,61 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 361,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,63 Prozent auf 63,62 CHF), Sika (+ 0,36 Prozent auf 126,80 CHF), Geberit (+ 0,04 Prozent auf 527,40 CHF), Swiss Life (-0,05 Prozent auf 831,00 CHF) und Givaudan (-0,07 Prozent auf 2 699,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,00 Prozent auf 64,52 CHF), Swisscom (-1,92 Prozent auf 691,00 CHF), Alcon (-1,55 Prozent auf 58,56 CHF), UBS (-1,13 Prozent auf 28,94 CHF) und Partners Group (-1,05 Prozent auf 794,80 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 697 386 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,53 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at