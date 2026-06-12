Freitagshandel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels im Plus

Am Freitag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 13 675,03 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,584 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,681 Prozent auf 13 621,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13 529,65 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 675,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 621,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 13 119,53 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.03.2026, den Stand von 12 842,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der SMI 12 323,40 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,23 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 3,89 Prozent auf 152,20 CHF), Holcim (+ 3,02 Prozent auf 74,46 CHF), Geberit (+ 2,59 Prozent auf 506,20 CHF), Lonza (+ 2,07 Prozent auf 502,20 CHF) und Richemont (+ 2,04 Prozent auf 177,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 651,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 561,60 CHF), Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 120,90 CHF), Nestlé (+ 0,55 Prozent auf 79,87 CHF) und Swiss Life (+ 0,59 Prozent auf 858,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 740 127 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 279,653 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at