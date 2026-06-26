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SIX-Handel im Blick 26.06.2026 09:30:00

Freitagshandel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Freitagshandel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Der SMI notiert am Freitagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag sinkt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 14 205,16 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,659 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,242 Prozent auf 14 197,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 231,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 14 211,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 180,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 3,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 525,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der SMI einen Stand von 12 641,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der SMI bei 11 880,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,23 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 267,65 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,34 Prozent auf 188,85 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,79 Prozent auf 198,20 CHF), Givaudan (+ 0,77 Prozent auf 3 418,00 CHF), Sika (+ 0,68 Prozent auf 169,15 CHF) und Geberit (+ 0,63 Prozent auf 544,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-1,50 Prozent auf 40,19 CHF), Alcon (-1,00 Prozent auf 55,18 CHF), Partners Group (-0,71 Prozent auf 642,40 CHF), Amrize (-0,64 Prozent auf 44,96 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 86,18 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 122 162 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,021 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 59,48 -0,67% Alcon AG
Amrize 48,78 -0,08% Amrize
Geberit AG (N) 588,00 0,14% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 671,00 -0,08% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 209,50 -1,78% Kühne + Nagel International AG (KN)
Partners Group AG 712,40 0,85% Partners Group AG
Richemont 202,00 0,05% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 363,45 0,37% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 181,00 0,00% Sika AG
Swiss Re AG 138,30 0,69% Swiss Re AG
UBS 43,06 -2,05% UBS

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SMI 14 130,75 -0,71%

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