Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagmittag mit Zuschlägen

Der SPI zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Freitag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,49 Prozent auf 20 029,84 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,247 Prozent fester bei 19 981,31 Punkten, nach 19 932,10 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 040,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 980,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,075 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der SPI auf 19 912,32 Punkte taxiert. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 24.04.2026, mit 18 597,51 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 16 825,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,80 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Schweiter Technologies (+ 6,92 Prozent auf 324,50 CHF), ALSO (+ 3,37 Prozent auf 190,40 CHF), Medmix (+ 3,16 Prozent auf 8,15 CHF), Leonteq (+ 2,93 Prozent auf 16,16 CHF) und SHL Telemedicine (+ 2,86 Prozent auf 1,08 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Gurit (-13,26 Prozent auf 30,10 CHF), Calida (-9,25 Prozent auf 15,90 CHF), SFS (-7,44 Prozent auf 129,40 CHF), GAM (-7,06 Prozent auf 0,06 CHF) und Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 510 861 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 289,160 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at