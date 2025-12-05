Relief Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Kursverlauf
|
05.12.2025 15:59:09
Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen
Am Freitag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent auf 17 787,84 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,257 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,094 Prozent leichter bei 17 723,70 Punkten, nach 17 740,41 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 800,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 716,61 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der SPI auf 17 084,84 Punkte taxiert. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 17 113,20 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Stand von 15 701,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,62 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 800,71 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 16,49 Prozent auf 0,16 CHF), SHL Telemedicine (+ 9,00 Prozent auf 1,09 CHF), Idorsia (+ 4,19 Prozent auf 3,73 CHF), Alcon (+ 2,96 Prozent auf 65,32 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 2,71 Prozent auf 13,25 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil GAM (-8,79 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (-7,58 Prozent auf 0,61 CHF), Swiss Re (-5,74 Prozent auf 130,55 CHF), Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF) und Calida (-3,73 Prozent auf 11,86 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 018 572 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 275,619 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SPI-Aktien
Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Relief Therapeutics Holding AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Relief Therapeutics von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.12.25
|SIX-Handel SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI aktuell: SPI klettert (finanzen.at)
Analysen zu Relief Therapeutics Holding AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AEVIS VICTORIA SA
|13,75
|2,61%
|Alcon AG
|69,22
|1,94%
|ASMALLWORLD AG
|0,66
|1,55%
|Calida AG
|12,28
|-1,92%
|GAM AG
|0,15
|-3,97%
|Idorsia AG
|3,94
|5,07%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,15
|4,68%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,37
|-0,06%
|Relief Therapeutics Holding AG
|2,83
|-2,42%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|342,60
|-0,64%
|SHL Telemedicine
|1,20
|20,00%
|Swiss Re AG
|139,25
|-6,36%
|UBS
|34,65
|3,22%
|Villars SA
|575,00
|-4,17%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 777,13
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.