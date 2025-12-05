Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Der SPI zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Am Freitag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent auf 17 787,84 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,257 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,094 Prozent leichter bei 17 723,70 Punkten, nach 17 740,41 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 800,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 716,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der SPI auf 17 084,84 Punkte taxiert. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 17 113,20 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Stand von 15 701,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,62 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 800,71 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 16,49 Prozent auf 0,16 CHF), SHL Telemedicine (+ 9,00 Prozent auf 1,09 CHF), Idorsia (+ 4,19 Prozent auf 3,73 CHF), Alcon (+ 2,96 Prozent auf 65,32 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 2,71 Prozent auf 13,25 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil GAM (-8,79 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (-7,58 Prozent auf 0,61 CHF), Swiss Re (-5,74 Prozent auf 130,55 CHF), Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF) und Calida (-3,73 Prozent auf 11,86 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 018 572 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 275,619 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at