Freitagshandel in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu

Beim SPI lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,18 Prozent stärker bei 18 718,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,226 Prozent auf 18 726,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 684,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 713,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 726,41 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,867 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 589,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, mit 18 763,25 Punkten bewertet. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Stand von 16 769,59 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,61 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 5,06 Prozent auf 0,40 CHF), ALSO (+ 3,43 Prozent auf 169,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 2,43 Prozent auf 76,00 CHF), Temenos (+ 2,15 Prozent auf 71,30 CHF) und Swiss Re (+ 2,05 Prozent auf 121,90 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-9,38 Prozent auf 5,80 CHF), Adval Tech (-8,04 Prozent auf 36,60 CHF), SHL Telemedicine (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), Edisun Power Europe (-7,14 Prozent auf 65,00 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-5,06 Prozent auf 0,09 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 040 535 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 285,566 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at