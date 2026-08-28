Freitagshandel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Der SPI knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,31 Prozent höher bei 20 326,89 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,525 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,373 Prozent fester bei 20 338,87 Punkten, nach 20 263,22 Punkten am Vortag.

Bei 20 354,02 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 326,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,177 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 20 401,08 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 19 084,30 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16 957,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 7,64 Prozent auf 0,03 CHF), Rieter (+ 2,56 Prozent auf 3,21 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,55 Prozent auf 0,19 CHF), EMS-CHEMIE (+ 2,54 Prozent auf 788,50 CHF) und SoftwareONE (+ 2,33 Prozent auf 9,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-15,57 Prozent auf 0,52 CHF), Highlight Event and Entertainment (-12,71 Prozent auf 5,15 CHF), GAM (-9,50 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (-6,54 Prozent auf 1,00 CHF) und Adval Tech (-6,54 Prozent auf 40,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 267 814 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 317,908 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at