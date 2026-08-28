SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|SPI-Performance im Blick
|
28.08.2026 09:28:42
Freitagshandel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,31 Prozent höher bei 20 326,89 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,525 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,373 Prozent fester bei 20 338,87 Punkten, nach 20 263,22 Punkten am Vortag.
Bei 20 354,02 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 326,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,177 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 20 401,08 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 19 084,30 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16 957,74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 7,64 Prozent auf 0,03 CHF), Rieter (+ 2,56 Prozent auf 3,21 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,55 Prozent auf 0,19 CHF), EMS-CHEMIE (+ 2,54 Prozent auf 788,50 CHF) und SoftwareONE (+ 2,33 Prozent auf 9,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-15,57 Prozent auf 0,52 CHF), Highlight Event and Entertainment (-12,71 Prozent auf 5,15 CHF), GAM (-9,50 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (-6,54 Prozent auf 1,00 CHF) und Adval Tech (-6,54 Prozent auf 40,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 267 814 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 317,908 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adval Tech AG
|
28.08.26
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.08.26
|Adval Tech reports strong order intake – continued focus on transformation (EQS Group)
|
28.08.26
|Adval Tech mit hohem Auftragseingang – weiterhin Fokus auf Transformation (EQS Group)
|
27.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
27.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Zürich: SPI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu SHL Telemedicine
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|-36,00%
|Adval Tech AG
|42,20
|0,00%
|ASMALLWORLD AG
|0,57
|3,64%
|Curatis AG
|20,50
|6,22%
|EMS-CHEMIE AG
|842,00
|2,56%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|-0,78%
|GAM AG
|0,08
|0,00%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,70
|-1,72%
|Logitech S.A.
|84,52
|0,52%
|MindMaze Therapeutics
|0,20
|6,88%
|Rieter AG (N)
|3,32
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|390,20
|-2,40%
|SHL Telemedicine
|1,07
|0,00%
|SoftwareONE
|10,18
|0,39%
|UBS
|47,27
|1,29%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 270,57
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.