ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|SPI-Kursentwicklung
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10.04.2026 12:26:56
Freitagshandel in Zürich: SPI mit Zuschlägen
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,13 Prozent fester bei 18 584,27 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,333 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,549 Prozent fester bei 18 478,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 377,07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 596,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 469,10 Punkten verzeichnete.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der SPI einen Stand von 18 122,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 502,97 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der SPI mit 15 062,45 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SPI aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Gurit (+ 8,57 Prozent auf 41,80 CHF), Bossard (+ 7,17 Prozent auf 157,00 CHF), ams-OSRAM (+ 5,76 Prozent auf 10,46 CHF), LEM (+ 4,83 Prozent auf 315,00 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,50 Prozent auf 1,05 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil GAM (-9,95 Prozent auf 0,10 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-8,02 Prozent auf 14,46 CHF), Adval Tech (-6,67 Prozent auf 33,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,00 Prozent auf 5,70 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,07 Prozent auf 47,20 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 459 379 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,056 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
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|UBS
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|SPI
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