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SPI im Fokus 28.08.2026 15:58:54

Freitagshandel in Zürich: SPI notiert um Vortagesschluss

Freitagshandel in Zürich: SPI notiert um Vortagesschluss

Derzeit herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Freitag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,00 Prozent stärker bei 20 262,88 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,525 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,373 Prozent auf 20 338,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20 263,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20 262,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 354,02 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,139 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 401,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der SPI 19 084,30 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, notierte der SPI bei 16 957,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,08 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 7,25 Prozent auf 20,70 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,20 Prozent auf 0,19 CHF), Vetropack A (+ 5,83 Prozent auf 21,80 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 5,65 Prozent auf 280,50 CHF) und Leonteq (+ 4,56 Prozent auf 21,80 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Flughafen Zürich (-8,33 Prozent auf 206,80 CHF), Idorsia (-4,35 Prozent auf 5,50 CHF), Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF), Stadler Rail (-3,25 Prozent auf 30,40 CHF) und Feintool International (-3,23 Prozent auf 12,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 047 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,908 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Compagnie Financiere Tradition S.A. 295,50 6,29% Compagnie Financiere Tradition S.A.
Curatis AG 20,70 7,25% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,54 -1,55% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,70 -0,78% Feintool International AG (N) (FIH)
Flughafen Zürich AG 221,60 -8,35% Flughafen Zürich AG
Idorsia AG 5,89 -4,15% Idorsia AG
Leonteq AG 23,30 4,72% Leonteq AG
Logitech S.A. 85,58 1,78% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,20 7,14% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 392,20 -1,90% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Stadler Rail 32,26 -3,76% Stadler Rail
Vetropack Holding AG Act nom -A- 23,10 5,00% Vetropack Holding AG Act nom -A-
Villars SA 585,00 -3,31% Villars SA

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SPI 20 276,72 0,07%

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