MindMaze Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Index im Fokus 04.09.2026 12:26:57

Freitagshandel in Zürich: SPI pendelt am Mittag um Nulllinie

Freitagshandel in Zürich: SPI pendelt am Mittag um Nulllinie

Am Mittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Freitag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,00 Prozent auf 20 224,60 Punkte zu. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,478 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,023 Prozent auf 20 228,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20 224,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 280,14 Punkte, das Tagestief hingegen 20 185,20 Zähler.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,067 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 20 339,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 882,99 Punkten gehandelt. Der SPI stand vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 17 119,84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,87 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 21,21 Prozent auf 120,00 CHF), Cicor Technologies (+ 5,65 Prozent auf 127,20 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,90 Prozent auf 1,07 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,12 Prozent auf 5,56 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,70 Prozent auf 17,65 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-9,52 Prozent auf 0,57 CHF), Addex Therapeutics (-8,09 Prozent auf 0,03 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF), Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (-4,15 Prozent auf 0,17 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 857 076 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 304,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 1,50% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 41,80 -0,95% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 18,95 4,12% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,55 -4,39% ASMALLWORLD AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,96 5,30% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Cicor Technologies Ltd. 128,00 -0,16% Cicor Technologies Ltd.
Curatis AG 20,90 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,36 -2,48% EvoNext Holdings AG
Logitech S.A. 87,86 0,57% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,17 -5,49% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 105,00 6,06% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 386,00 -1,68% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,07 4,90% SHL Telemedicine
UBS 47,73 -0,19% UBS

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