Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|SPI-Performance im Fokus
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07.08.2026 17:58:38
Freitagshandel in Zürich: SPI steigt letztendlich
Am Freitag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,31 Prozent fester bei 20 509,58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,523 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,376 Prozent fester bei 20 522,70 Punkten, nach 20 445,85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 474,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 602,10 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,45 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 20 202,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 636,58 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 16 570,93 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 606,98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell StarragTornos (+ 8,38 Prozent auf 37,50 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,70 Prozent auf 0,04 CHF), Sandoz (+ 5,20 Prozent auf 72,78 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,68 Prozent auf 7,16 CHF) und Adecco SA (+ 4,41 Prozent auf 23,66 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen MindMaze Therapeutics (-6,95 Prozent auf 0,24 CHF), Villars SA (-5,74 Prozent auf 575,00 CHF), Leonteq (-2,87 Prozent auf 16,90 CHF), Perrot Duval SA (-2,50 Prozent auf 78,00 CHF) und Holcim (-2,42 Prozent auf 70,82 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Aktuell weist die GAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 874 707 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,608 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick
Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|6,84%
|Adecco SA
|25,16
|4,23%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|7,60
|5,26%
|Curatis AG
|20,00
|-1,48%
|EvoNext Holdings AG
|2,26
|0,00%
|GAM AG
|0,08
|-1,22%
|Holcim AG
|75,80
|-2,77%
|Leonteq AG
|18,06
|-2,48%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|MindMaze Therapeutics
|0,25
|-6,62%
|Perrot Duval SA
|78,00
|-2,50%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|397,20
|0,71%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|StarragTornos Holding
|37,50
|8,38%
|Villars SA
|575,00
|-5,74%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 509,58
|0,31%
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