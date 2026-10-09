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SIX-Handel im Fokus 09.10.2026 17:58:50

Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Für den SPI ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX letztendlich 1,06 Prozent fester bei 19 542,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,442 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,996 Prozent auf 19 531,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19 338,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 467,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 562,52 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,489 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19 510,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SPI einen Wert von 19 998,19 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 17 391,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,13 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 23,08 Prozent auf 0,80 CHF), Schlatter Industries (+ 10,00 Prozent auf 22,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,43 Prozent auf 29,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,27 Prozent auf 7,59 CHF) und SoftwareONE (+ 5,19 Prozent auf 9,12 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Infomaniak (-7,92 Prozent auf 75,47 CHF), ams-OSRAM (-6,64 Prozent auf 21,10 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,51 Prozent auf 0,14 CHF), Klingelnberg (-3,27 Prozent auf 10,35 CHF) und Carlo Gavazzi (-3,03 Prozent auf 160,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 474 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 314,495 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ams-OSRAM AG 23,00 -5,35% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,76 27,73% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 31,90 5,98% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 139,00 2,43% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 172,00 1,18% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 19,70 -0,76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 -0,85% EvoNext Holdings AG
Infomaniak SA Act nom -B- 75,47 -7,92% Infomaniak SA Act nom -B-
Klingelnberg AG 11,05 -3,07% Klingelnberg AG
MindMaze Therapeutics 0,16 0,64% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,12 5,73% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,00 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 22,00 10,00% Schlatter Industries AG
SoftwareONE 9,61 4,91% SoftwareONE
UBS 42,96 2,43% UBS

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SPI 19 542,69 1,06%

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