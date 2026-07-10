Freitagshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent auf 20 069,74 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,475 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,183 Prozent fester bei 20 034,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 998,19 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20 089,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 034,86 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19 010,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 489,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der SPI einen Stand von 16 851,98 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,02 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 8,00 Prozent auf 0,04 CHF), EvoNext (+ 7,41 Prozent auf 2,32 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,08 Prozent auf 0,62 CHF), Curatis (+ 4,35 Prozent auf 24,00 CHF) und Tecan (N) (+ 3,71 Prozent auf 181,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-5,66 Prozent auf 50,00 CHF), Barry Callebaut (-2,56 Prozent auf 1 106,00 CHF), Edisun Power Europe (-2,46 Prozent auf 63,40 CHF), Implenia (-2,18 Prozent auf 67,40 CHF) und BioVersys (-2,17 Prozent auf 27,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 358 053 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 295,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at