AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie

AUSTRIACARD HOLDINGS ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 12:04:00

Freiwilliges Übernahmeangebot von DNP für Austriacard rechtswirksam

Das freiwillige Übernahmeangebot der japanischen Druckerei Dai Nippon Printing (DNP) für den Kartenhersteller Austriacard ist rechtswirksam. Das teilte das Wiener Unternehmen, das für die Produktion der E-Card verantwortlich ist, am Donnerstag per Aussendung mit. Die Genehmigung durch die zuständige österreichische Behörde für ausländische Direktinvestitionen (FDI) sei am 10. November erfolgt. Damit sei die letzte aufschiebende Bedingung für den Squeeze-out erfüllt.

Die Auszahlung des Angebotspreises von 10,00 Euro je Aktie soll spätestens innerhalb von zehn Börsetagen nach Erhalt der Genehmigung, also bis 24. November, über die jeweiligen Wertpapierdepots der Aktionäre abgewickelt werden. Darüber hinaus kann das Angebot noch bis zum Ablauf der Nachfrist (26. November 2026, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit) angenommen werden.

rst/fel

ISIN AT0000A325L0 WEB http://www.austriacard.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUSTRIACARD HOLDINGS AG 10,10 0,40% AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen