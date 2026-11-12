Freiwilliges Übernahmeangebot von DNP für Austriacard rechtswirksam

Das freiwillige Übernahmeangebot der japanischen Druckerei Dai Nippon Printing (DNP) für den Kartenhersteller Austriacard ist rechtswirksam. Das teilte das Wiener Unternehmen, das für die Produktion der E-Card verantwortlich ist, am Donnerstag per Aussendung mit. Die Genehmigung durch die zuständige österreichische Behörde für ausländische Direktinvestitionen (FDI) sei am 10. November erfolgt. Damit sei die letzte aufschiebende Bedingung für den Squeeze-out erfüllt.

Die Auszahlung des Angebotspreises von 10,00 Euro je Aktie soll spätestens innerhalb von zehn Börsetagen nach Erhalt der Genehmigung, also bis 24. November, über die jeweiligen Wertpapierdepots der Aktionäre abgewickelt werden. Darüber hinaus kann das Angebot noch bis zum Ablauf der Nachfrist (26. November 2026, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit) angenommen werden.

rst/fel

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