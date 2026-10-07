Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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07.10.2026 13:19:07
French central bank chief says ECB intervention not needed to ease bond rout
Emmanuel Moulin also ruled out any need for ECB intervention to help ease debt sell-offWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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