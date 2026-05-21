Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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21.05.2026 14:07:58
French court finds Airbus, Air France guilty in 2009 crash
A Paris appeals court has found Airbus and Air France guilty of corporate manslaughter over a 2009 air crash. The disaster in the Atlantic Ocean claimed the lives of all on board Air France Flight 447.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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