PEN Aktie
WKN DE: A2ADK0 / ISIN: US7065822022
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07.07.2026 15:03:21
French court reduces graft sentence for Marine Le Pen
Under the appeals verdict, the far-right leader may be able to run for president in 2027, though she would have to wear an ankle monitor. She has previously said she would not stand for election under these conditions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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