Air Holdings Aktie
ISIN: JE00BT8Q3M55
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21.05.2026 17:36:22
French Court Says Air France and Airbus Are Guilty in 2009 Crash Case
An appeals court in Paris said the airline and airplane manufacturer were guilt of involuntary manslaughter for their role in a plane crash over the Atlantic Ocean.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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