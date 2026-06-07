Slam a Aktie

Slam a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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07.06.2026 11:43:19

French Open: Andreeva wins first Grand Slam tennis title

Russian teenager Mirra Andreeva beat Polish qualifier Maja Chwalinska in the final in Paris. She is the first Russian woman to win a Grand Slam since Maria Sharapova won the French Open in 2014.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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