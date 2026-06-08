Slam a Aktie

Slam a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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08.06.2026 13:23:23

French Open: Germany's Zverev wins first ever Grand Slam after defeating Italy's Cobolli

Alexander Zverev has won his first Grand Slam title at the fourth attempt, beating Flavio Cobolli in a five-set epic in Paris. He is the first German man to win a major singles title in 30 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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