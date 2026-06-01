French private equity group Ardian backs €5bn AI ‘gigafactory’ outside Paris

Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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01.06.2026 09:00:08
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Data centre and research facility to be built as Europe seeks to create ‘digital backbone for the future’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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