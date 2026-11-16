Frequency: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Frequency äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Frequency einen Umsatz von 0,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at