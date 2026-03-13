|
13.03.2026 06:31:28
Frequency Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Frequency Electronics ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Frequency Electronics die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Frequency Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Frequency Electronics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,9 Millionen USD im Vergleich zu 18,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
