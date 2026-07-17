Frequency Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Frequency Electronics äußerte sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 15,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Frequency Electronics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,46 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,43 Prozent auf 63,23 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,81 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at