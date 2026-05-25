Frequency Exchange öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Frequency Exchange gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at