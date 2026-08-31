Frequency Exchange präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Frequency Exchange lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,2 Millionen CAD – eine Minderung von 40,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at