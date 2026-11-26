Frequency Exchange hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Frequency Exchange hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Frequency Exchange in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD im Vergleich zu 0,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at