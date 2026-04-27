Frequency Exchange zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Frequency Exchange ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Frequency Exchange die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,81 Prozent auf 0,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Frequency Exchange ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Frequency Exchange mit einem Umsatz von insgesamt 0,89 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -15,24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at