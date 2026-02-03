Frequentis Aktie

Frequentis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

Vorläufige Zahlen 03.02.2026 17:58:00

Frequentis-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn für 2025

Frequentis-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn für 2025

Die Wiener Technologiefirma Frequentis hat 2025 sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert.

Der Umsatz stieg von 480 Mio. Euro 2024 auf 580 Mio. Euro, der operative Gewinn (Ebit) von 32 auf 47 Mio. Euro, teilte Frequentis am Montagabend unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Das Ergebnis sei "durch die in Summe profitablen Projektabwicklungen, inklusive eines Claim-Settlements (Vergleich) aus einem Projekt im Segment Public Safety & Transport" gestiegen, wie es hieß.

Die Ebit-Marge stieg durch den Vergleich auf rund 8 Prozent. Ohne Berücksichtigung des Vergleichs lag sie wie 2024 bei rund 6,7 Prozent. Für heuer strebt der Vorstand eine weitere Steigerung des Umsatzes und des Auftragseingangs sowie eine Ebit-Marge von rund 7 Prozent an. Voriges Jahr stieg der Auftragseingang von 584 auf rund 680 Mio. Euro. Den vollständigen Geschäftsbericht für 2025 will das Unternehmen am 9. April veröffentlichen.

Die Frequentis-Aktie notierte in Wien schließlich 2,66 Prozent höher bei 84,80 Euro.

Frequentis AG

Analysen zu Frequentis

mehr Analysen
20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.25 Frequentis buy Erste Group Bank
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

