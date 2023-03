Frequentis-Aktie in Grün: Höhere Dividenden bei Frequentis im Gespräch

Der Wiener IT-Konzern Frequentis will für das Geschäftsjahr 2022 eine höhere Dividende ausschütten.

Der Vorstand werde der Hauptversammlung eine Dividende von 22 Cent je Aktie vorschlagen, nach 20 Cent im Jahr davor, teilte das börsennotierte Unternehmen am Montag mit. Die Hauptversammlung findet am 1. Juni in Wien statt.

Der letzte feststellbare Kurs der Frequentis-Aktie belief sich an der Wiener Börse auf +4,33 Prozent auf 31,30 Euro.

kan/bel