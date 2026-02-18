Frequentis Aktie

Frequentis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

Rüstungskooperation 18.02.2026 17:57:00

Frequentis-Aktie leichter: Absichtserklärung für Verteidigungskommunikation in Saudi-Arabien

Frequentis-Aktie leichter: Absichtserklärung für Verteidigungskommunikation in Saudi-Arabien

Der Wiener Technologiekonzern prüft mit SAMI L3Harris eine Zusammenarbeit bei Programmen der saudischen Luftwaffe.

Frequentis C4i hat eine Absichtserklärung mit SAMI L3Harris Technologies unterzeichnet, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Verteidigungskommunikation in Saudi-Arabien auszuloten. Der Fokus liege dabei auf aktuellen Programmen und künftigen Angeboten im Bereich der Programmdurchführung und lokalen Unterstützung, wie die börsennotierte Wiener Technologiefirma Frequentis bekanntgab. Die Royal Saudi Air Force nutze bereits das Kommunikationssystem von Frequentis C4i.

Das Memorandum of Intent sieht laut Mitteilung auch fortlaufende Gespräche zwischen den Partnern vor, um technische und operative Anforderungen im Zuge der Weiterentwicklung der Verteidigungsbedürfnisse und -technologien zu überprüfen. Die geplante Zusammenarbeit konzentriere sich auf Wissensaustausch, lokale Support-Fähigkeiten und eine koordinierte Programmdurchführung für künftige Möglichkeiten in Saudi-Arabien.

Die Frequentis-Aktie stieg im Wiener Handel am Mittwoch letztlich um 0,53 Prozent auf 75,60 Euro.

sag/cgh

APA

Analysen zu Frequentis

mehr Analysen
20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.25 Frequentis buy Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Frequentis 74,40 -1,59% Frequentis

