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Mehr verdient 11.08.2026 14:06:00

Frequentis-Aktie mit Gewinnen: Technologiekonzern im 1. Halbjahr 2026 mit kräftigem Ergebnis- und Umsatzplus

Frequentis-Aktie mit Gewinnen: Technologiekonzern im 1. Halbjahr 2026 mit kräftigem Ergebnis- und Umsatzplus

Der Wiener Technologiekonzern Frequentis hat ein starkes erstes Halbjahr 2026 hingelegt.

Der Umsatz von Frequentis stieg um 44,8 Prozent auf 342,9 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von minus 4,3 auf plus 15,6 Mio. Euro, der Auftragseingang erhöhte sich um 17 Prozent auf 361,7 Mio. Euro. Die Zahl der Beschäftigten kletterte auf 2.895 Vollzeitäquivalente, das waren 13,6 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025. Der Jahresausblick für 2026 wurde bestätigt.

Das Eigenkapital stieg per Ende Juni 2026 auf 202,0 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 38,1 Prozent, das Nettoguthaben erhöhte sich auf 107,4 Mio. Euro. "Die hohe Nachfrage nach unseren Lösungen für sicherheitskritische Infrastruktur und die vorzeitige Erreichung von zahlreichen Projekt-Meilensteinen, die ursprünglich erst im zweiten Halbjahr geplant waren, führte zu einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Ergebnis", betonte Frequentis-Chef Norbert Haslacher am Dienstag.

Aktienrückkauf

Besonders das Segment Air Traffic Management habe sich sehr positiv entwickelt. Der Auftragsstand stieg demnach im ersten Halbjahr konzernweit auf 835,0 Mio. Euro und erreichte damit einen Höchstwert. Das Wachstum wurde ausschließlich organisch erzielt, so das Wiener börsennotierte Unternehmen. Das Segment Air Traffic Management erhöhte den Umsatz um 59,4 Prozent, während Public Safety & Transport um 11,2 Prozent zulegte. Regional entfielen 48 Prozent des Umsatzes auf Europa und 39 Prozent auf Nord- und Südamerika, hieß es in einer Aussendung von dem nach Eigenangaben Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung.

Dienstagmittag gab Frequentis dann noch einen Aktienrückkauf bekannt. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 10.000 Aktien, was rund 0,08 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Der Rückerwerb erfolgt ausschließlich über die Wiener Börse, derzeit hält die Gesellschaft 5.081 eigene Aktien.

Die Frequentis-Aktie legt an der Börse in Wien zeitweise 4,83 Prozent auf 78,00 Euro zu.

APA

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Bildquelle: Frequentis AG

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