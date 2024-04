Frequentis erhält ab Juli neuen Technik-Vorstand

Karl Wannenmacher (45) wird per 1. Juli 2024 Technikvorstand und löst in dieser Funktion den derzeitigen Chief Technology Officer Hermann Mattanovich (64) ab. Dieser reduziere seine Aktivitäten bei der auf Kommunikationstechnologie spezialisierten Firma. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Wannenmacher sei derzeit Director of Public Safety Products bei Frequentis. Der Absolvent des Studiums der Elektronik mit Schwerpunkt Computer- und Software-Engineering an der FH Technikum Wien bringe knapp 25 Jahre Erfahrung im Bereich Software Engineering mit. Wannenmacher ist den Angaben zufolge seit 2005 bei Frequentis und hatte verschiedene Führungspositionen innerhalb der F&E-Organisation des Unternehmens inne. Seit 2010 ist er Mitglied des Frequentis Technology Management Boards.

Mattanovich werde sich auf die Beratung des Vorstandes und die Leitung von Spezialprojekten fokussieren, teilte das Unternehmen weiters mit. Er ist seit 2009 CTO, von 2018 bis 2023 übte er auch die Funktion des COO aus.

"In seinen 30 Jahren bei Frequentis, 15 davon als CTO, hat Hermann Mattanovich eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens und der Erreichung wichtiger technologischer Meilensteine gespielt. Zentrale Frequentis-Projekte, die technologisch innovative Lösungen erfordern, profitieren stark von seinem enormen Fachwissen", so Aufsichtsratschef Hannes Bardach.

Ab Juli gehören - neben Wannenmacher als neuem CTO - dem Vorstand der Frequentis AG Monika Haselbacher (COO seit Jänner 2023), Peter Skerlan (CFO seit April 2021), Norbert Haslacher (Chief Sales Officer seit April 2015 und CEO seit April 2018) an.

