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WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

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16.07.2026 17:58:00

Frequentis erwartet im 1. Halbjahr 2026 ein Ebit von 15 Mio. Euro

Der Wiener börsennotierte IT-Konzern Frequentis sieht sich im 1. Halbjahr 2026 sehr gut aufgestellt. Der Umsatz werde gemäß den vorläufigen Zahlen voraussichtlich auf rund 340 Mio. Euro anwachsen (1. Halbjahr 2025: 236,8 Mio. Euro). Das EBIT werde in einem positiven Bereich von rund 15 Mio. Euro erwartet (1. Halbjahr 2025: minus 4,3 Mio. Euro). Der Auftragseingang werde auf rund 360 Mio. Euro steigen (1. Halbjahr 2025: 309,0 Mio.).

Die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 würden folgendermaßen aussehen: Eine Steigerung des Umsatzes um rund 15 Prozent (bisher waren rund 10 Prozent anvisiert), eine Steigerung des Auftragseingangs und eine EBIT-Marge von rund 7 Prozent.

stf

ISIN ATFREQUENT09 WEB http://www.frequentis.com

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