Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|
02.02.2026 19:54:00
Frequentis meldet mehr Umsatz und Gewinn für 2025
Die Wiener Technologiefirma Frequentis hat 2025 sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert. Der Umsatz stieg von 480 Mio. Euro 2024 auf 580 Mio. Euro, der operative Gewinn (Ebit) von 32 auf 47 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Das Ergebnis sei "durch die in Summe profitablen Projektabwicklungen, inklusive eines Claim-Settlements (Vergleich) aus einem Projekt im Segment Public Safety & Transport" gestiegen, wie es hieß.
Die Ebit-Marge stieg durch den Vergleich auf rund 8 Prozent. Ohne Berücksichtigung des Vergleichs lag sie wie 2024 bei rund 6,7 Prozent. Für heuer strebt der Vorstand eine weitere Steigerung des Umsatzes und des Auftragseingangs sowie eine Ebit-Marge von rund 7 Prozent an. Voriges Jahr stieg der Auftragseingang von 584 auf rund 680 Mio. Euro. Den vollständigen Geschäftsbericht für 2025 will das Unternehmen am 9. April veröffentlichen.
pro
ISIN ATFREQUENT09 WEB http://www.frequentis.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frequentis
|
15:59
|ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
26.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
22.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)